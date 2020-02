Samsung tease le Galaxy Z Flip (son smartphone pliant)

Samsung a profité de la cérémonie des Oscars 2020 pour faire du teasing sur son Galaxy Z Flip, le portable pliant qui semble représenter un aboutissement du genre.

À voir aussi : Samsung : Du verre ultra fin pour le prochain smartphone pliable ?

Encore bien mystérieux, le Galaxy Z Flip se dévoile un peu plus via une très courte pub repérée notamment par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That's one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif