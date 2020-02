Activision Blizzard : Le mobile est désormais la plateforme principale des revenus du groupe

Il fallait s'y attendre avec le succès sans limite de Call of Duty Mobile (notamment), le jeu sur mobile a éclipsé les consoles et le PC dans les revenus de la société Activision-Blizzard.

Le PDG d'Activision Blizzard Bobby Kotick note que le mobile a contribué à augmenter l'audience de certaines des principales licences d'Activision Blizzard comme Call of Duty dont on parlait en intro.

En utilisant Call of Duty comme exemple, avec l'introduction de Call of Duty: Mobile , nous avons augmenté notre base de joueurs de 40 millions à 100 millions en moins d'un an.



Nous prévoyons une croissance significative de la licence Call of Duty en 2020 par rapport à 2019, grâce à cela et à d'autres initiatives non annoncées de Call of Duty.





On apprend ainsi qu'Activision Blizzard a déclaré 2,2 milliards de dollars de revenus mobiles au cours de l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2019, soit 34% de ses revenus totaux pour cette période. Au cours de la même période, la console représente 1,92 milliard de dollars et le PC 1,72 milliard de dollars.

C'est tout simplement monstrueux en termes de chiffre d'affaires et on peut comprendre aisément le désir du groupe de continuer à fournir le mobile en jeux. D'autant que des énormes marchés comme la Chine ou le Japon en sont de gros consommateurs.

