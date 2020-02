Rival Megagun : 4 éditions physiques et limitées pour le shoot'em up multijoueur

Les collectionneurs avertis ne le savent que trop bien : il faut parfois faire preuve d'une patience quasi-monacale pour patienter jusqu'à l'annonce (parfois bien tardive) d'une version collector, sinon au moins physique.

À voir aussi : TEST de Rival Megagun : Quand le shoot et la baston ne font qu'un

Disponible depuis le mois de novembre 2018, le très original mix entre shoot'em up et versus fighting Rival Megagun annonce enfin l'arrivée de non pas une, ni même deux, etc, mais bien de quatre éditions collectors et évidemment limitées, par l'intermédiaire de First Press Games, l'éditeur allemand qui compte un chat parmi ses dirigeants.

Déjà disponibles en pré-commande sur le site du même nom, ces quatre éditions du jeu se déclinent en un pressage "Regular", et une "Collector's Edition" sur PlayStation 4 et Switch dans les deux cas.

Si les versions classiques proposeront en plus du jeu sur un Blu-ray/cartouche un manuel de 60 pages, une carte récapitulative du jeu, une pièce au tirage limitée et un fourreau qui va bien, les acquéreurs de la version turbo-deluxe pourront ajouter à tout cela un artbook de 72 pages, la bande-son sur un bon vieux CD de 12 pistes, un poster réversible, et enfin un... véritable jeu de plateau ? C'est pourtant vrai, comme vous pouvez le découvrir dans notre bien belle galerie d'images.

Expédiées à partir de juin 2020, voici ce qu'il vous en coûtera pour repartir avec l'une de ces quatre éditions :