PlayStation Store : Le jeu PS4 le plus téléchargé de janvier 2020 n'a pas changé

Chaque mois, Sony revient sur les succès du précédent sur le PlayStation Store. Le mois de janvier finit comme décembre, avec le même champion. Cela en deviendrait presque insultant pour la concurrence.

À voir aussi : GTA V à 120 millions, Red Dead 2 près des 30 millions : Rockstar publie ses bons chiffres de ventes

Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est bon, on est bon. Il est le jeu le plus récupéré sur le PlayStation Store en 2019 et il fait toujours comme s'il venait de sortir. GTA V aquaplane sur la boutique PS4.

Pour un troisième mois consécutif, ce sont les aventures de Michael, Trevor et Franklin que les adeptes de la dématérialisation ont choisi. Et celles de Geralt de Riv, probablement un effet Netflix, les talonnent.

On vous laisse découvrir le classement des jeux PS4 les plus téléchargés du mois de janvier 2020 (entre parenthèses la place occupée précédemment), puis ceux des titres PlayStation VR, DLC et Free-to-Play :

PS4

PS VR

DLC

Fortnite - The Wavebreaker Pack (1) Fortnite - Polar Legends Pack (2) Fortnite: Save the World - Standard Founder's Pack (3) Fortnite - Frozen Legends Pack (retour) GTA Online : Criminal Enterprise Starter Pack (4) Kingdom Hearts III - Re : Mind (nouvelle entrée) Fortnite - Darkfire Bundle (5) Marvel's Spider-Man : La Ville qui ne dort jamais - Season Pass (8) Star Wars Battlefront II : Celebration Edition Upgrade (6) The Witcher 3 : Wild Hunt Expansion Pass (9)

Free-to-Play