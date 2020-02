Final Fantasy XIV annonce l'arrivée de sa mise à jour 5.2 Echoes of a Fallen Star en vidéo

Depuis son retour d'entre les morts, Final Fantasy XIV continue son inusable bonhomme de chemin, et l'arrivée de l'extension Shadowbringers l'été dernier n'a rien fait pour arranger la chose. Aujourd'hui, la mise à jour 5.2 et sa horde de contenu s'annonce en vidéo.

Square Enix a fait péter guitares, distos et flangers pour vous annoncer l'arrivée de la mise à jour 5.2, plus littérairement désignée par son sous-titre Echoes of a Fallen Star. Tout allait pour le mieux dans les meilleurs des mondes, mais il aura fallu que la VF pointe le bout de son nez. Quelle vie.

Toujours est-il que ce nouvel épisode de Shadowbringers s'annonce a priori riche en contenu, à en croire le listing aujourd'hui dévoilé par Square Enix :

Nouvelles quêtes de l'épopée - L'aventure de Shadowbringers continue pour le Guerrier des Ténèbres, tandis que les Héritiers de la Septième Aube attendent que l'Exarque du Cristal les renvoie chez eux.

- L'aventure de Shadowbringers continue pour le Guerrier des Ténèbres, tandis que les Héritiers de la Septième Aube attendent que l'Exarque du Cristal les renvoie chez eux. Nouveau Raid : Les Accords d'Éden - Le second chapitre de la série de raids Éden proposera des nouveaux combats en mode normal et en mode sadique, ainsi que l'introduction du personnage de Gaïa, conçu par Tetsuya Nomura.

- Le second chapitre de la série de raids Éden proposera des nouveaux combats en mode normal et en mode sadique, ainsi que l'introduction du personnage de Gaïa, conçu par Tetsuya Nomura. Nouveau donjon : l'Anamnesis Anydre - Essayez de remporter ce nouveau défi avec vos amis aventuriers, ou avec une équipe de personnages non joueurs grâce au système d'adjuration.

- Essayez de remporter ce nouveau défi avec vos amis aventuriers, ou avec une équipe de personnages non joueurs grâce au système d'adjuration. Nouveau défi : Les Nuées de Brandons - Les joueurs peuvent défier l'Arme Rubis en mode normal et en mode extrême.

- Les joueurs peuvent défier l'Arme Rubis en mode normal et en mode extrême. Nouvelles quêtes tribales - Les Qitari propose des nouvelles quêtes aux disciples de la terre.

- Les Qitari propose des nouvelles quêtes aux disciples de la terre. Nouvelles chroniques d'une nouvelle ère "La Complainte de Werlyt" - Découvrez l'histoire cachée derrière la nouvelle série d'armes.

- Découvrez l'histoire cachée derrière la nouvelle série d'armes. Pêche en mer - Ce contenu exclusif aux pêcheurs permettra aux joueurs de monter à bord d'un navire à des heures précises pour profiter des joies de la pêche en mer, et de recevoir de l'expérience et des assignats en fonction de leurs prises. Sous certaines conditions, tous les passagers pourront espérer toucher le gros lot !

Cette mise à jour s'accompagnera également d'un tout nouveau personnage, Gaïa, dessiné par l'inarrêtable Testuya Nomura.

Si vous êtes autant mordu de Final Fantasy XIV : Shadowbringers que notre Rudy international, sachez que la mise à jour 5.2 Echoes of a Fallen Star sera disponible dès le 18 février prochain.