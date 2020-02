Final Fantasy VII Remake : Un nouveau visuel splendide pour patienter

Puisqu'il n'arrivera pas à la date qu'il s'était donné initialement et que l'attente demeure toujours aussi insupportable, on va dire que l'on peut largement se contenter des miettes que veut bien laisser Final Fantasy VII Remake. Et là, la miette est plutôt jolie.

Je vous l'ai dit, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est déjà beaucoup. Pour celles et ceux qui sont déjà convaincus comme pour les mordus de la première heure, ce que Square Enix a partagé sur Twitter et Facebook vaut de l'or.

Cette nouvelle illustration à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous met en scène Cloud, Tifa, Aerith, Barret et Red XIII au bout d'une autoroute en construction de Midgar. Il s'agit (SPOILER ALERT) du moment où la fine équipe s'échappe de la ville, après une séquence d'action en moto énergique, le blondinet escorte ses amis du mieux possible, et l'énorme Motor Ball.

C'est qu'on commencerait déjà à regarder vers l'avenir et le chapitre suivant du côté de Square Enix ? Bon, déjà, que les journées passent vite d'ici à la sortie de Final Fantasy VII Remake, le 10 avril prochain sur PS4.