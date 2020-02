Below : Le dungeon-crawler impitoyable arrive bientôt sur PS4 avec un nouveau mode

Depuis l'annonce de Below lors de l'E3 2013 (!), il était de notoriété publique que le dungeon-crawler minimaliste de Capybara Games ne resterait pas éternellement une exclusivité Xbox One, et pour cause : le jeu est également sorti sur PC en décembre 2018. Mais la liste ne s'arrête plus là...

À voir aussi : TEST de Kunai : Faut-il mettre le grappin sur ce nouveau metroidvania ?

En effet, le studio canadien annonce aujourd'hui que le rogue-like, qualifié de "splendide descente aux enfers" par notre cher Joniwan, allait débouler d'ici quelques semaines sur PlayStation 4. Et à cette occasion, un tout nouveau mode baptisé Explore sera lancé pour tous les possesseurs du jeu, quelle que soit leur version.

Cette mise à jour se veut plus clémente, histoire d'attirer de nouveaux joueurs dans l'univers souterrain de cette île mystérieuse. Aux dires des développeurs eux-mêmes, le mode Explore invite les joueurs à se perdre dans les méandres de Below "sans avoir à subir la délicieuse souffrance du design original".

Histoire de bien marquer la différence avec le matériau de base, l'aventure proposée en 2018 devient le mode "Survive", c'est vous dire le niveau. Below et sa version Explore seront disponibles sur PS4 au printemps 2020.