World of Warcraft : Un beau regain d'interêt grâce à WoW Classic

Si Warcraft III : Reforged a du mal à séduire ce n'est pas du tout le cas de World of Warcraft : Classic qui est une vraie bénédiction pour Blizzard. Explications.

Pour mémoire World of Warcraft Classic est un retour à la première version de World of Warcraft, sans toutes les extensions. Un jeu en version Vanilla donc pour les nostalgiques qui veulent revivre les émotions du passé.

Et des nostalgiques il y en a beaucoup. WoW a marqué une grosse génération de joueurs et forcément ça se ressent au niveau des chiffres. Selon les cadres de chez Activision-Blizzard (lors du rapport financier de la société) le nombre de joueurs actifs a doublé entre le second et le quatrième trimestre 2019.

Comme le rapporte PCGamer, J.Allen Brack déclare à ce sujet :

Lorsque nous avons conçu le modèle de World of Warcraft Classic, il était important que les joueurs aient un seul abonnement existant pour supporter les deux jeux. Nous considérons que la communauté WoW soutient les deux jeux, même si l'expérience Classique et Moderne sont des expériences très distinctes. Et nous nous engageons à continuer à soutenir ces deux expériences sur le long terme.





L'effet nostalgie est donc très fort et la politique de Blizzard à ce sujet fonctionne à merveille (sauf pour Warcraft III : Reforged).