Le nouveau BioShock n'est pas pour tout de suite selon Take-Two

Les fans de BioShock n'ont rien à se mettre sous la dent depuis la sortie du très bon BioShock Infinite en 2013. Et s'ils savent depuis peu qu'un nouvel épisode est bel et bien en développement, ils ne savent pas quand il sortira. À en croire, l'éditeur de la série, ils vont devoir faire preuve de patience pendant encore un moment.

Take-Two Interactive avait beaucoup de choses à dire lors de l'annonce de ses derniers résultats financiers. En plus de parler chiffres, l'éditeur américain est également revenu sur les temps forts de ses différentes filiales au cours du dernier trimestre et a évoqué l'avenir.

Et lorsqu'il a été question de ce qui s'est passé chez 2K, l'éditeur américain n'a pas oublié de parler du prochain BioShock :

Nous avons annoncé la création de Cloud Chamber, notre nouveau studio sous les ordres de notre label d'édition. Il est composé d'un groupe de compteurs qui ont envie de repousser les frontières du divertissement interactif en créant des expériences uniques, divertissantes et réfléchies qui captivent le monde. Cloud Chamber va composer son équipe au sein de deux sites : au QG de 2K situé à Novato dans la baie de San Francisco en Californie, ainsi qu'à Montréal au Québec, ce qui représente le premier bureau canadien d'un studio de 2K. 2K a également annoncé que Cloud Chamber a commencé à travailler sur la prochaine itération de BioShock, licence mondialement acclamée, qui sera en développement durant les prochaines années.

D'après les différents bruits de couloir, le développement de ce nouveau BioShock a débuté en 2015 avant d'être rebooté en 2017. Le développement du jeu aurait cependant véritablement commencé en 2018.

Take-Two parlant en anglais d'un développement qui se déroulera au cours des "next several years," il est possible de s'attendre à une sortie de ce nouveau BioShock sur des PS5 et Xbox Series X déjà bien installées (et certainement sur PC, Stadia, etc.).