BG&E 2 pas avant avril 2021 ? Ubisoft parle de 5 jeux AAA à venir sur la prochaine année fiscale

Comme vous avez pu le voir, cette journée fut marquée, comme celle d'hier d'ailleurs, par de nombreux dévoilements de chiffres en tous genres émanant de plusieurs éditeurs de renom, concernant leur dernier trimestre fiscal. Après Take-Two et Activision Blizzard c'est au tour d'Ubisoft de parler business et futures licences et triple A.

À voir aussi : Splinter Cell : Le directeur créatif de la licence de retour chez Ubisoft

C'est ainsi que dans son dernier entretien aux investisseurs pour ce troisième trimestre fiscal, Ubisoft a précisé qu'il sortirait cinq nouveaux titres AAA sur la période 2020 - 2021, dont trois à la fin de l'année, et deux prévus pour le début de l'année prochaine. Le hic, c'est qu'aucun de ces 5 jeux ne sera Beyond Good & Evil 2.

Si aucune date précise n'a été donnée par Yves Guillemot durant cet entretien avec les investisseurs, le PDG de la firme française a précisé que trois de ces cinq jeux allaient sortir durant le troisième trimestre fiscal 2020-2021 (entre octobre et décembre 2020) et que les deux autres seraient publiés entre janvier et mars 2021, soit juste avant la fin de la prochaine année fiscale.

Rappelons qu'Ubisoft avait déjà annoncé - et repoussé - plusieurs titres AAA parmi lesquels Watch Dogs Legion, Rainbow Six : Quarantine, Gods & Monsters, sans possible le possible prochain Assassin's Creed.

Voici en résumé ce qu'il est ressorti des derniers éléments "business" liés aux dernières infos financières de la firme française :

- Des changements ont été réalisés au cours des derniers mois pour mieux soutenir les développements en cours. De nombreuses actions permettront de se concentrer encore plus sur la qualité des futurs titres.

- Ubisoft prévoit de lancer 5 titres AAA entre avril 2020 et mars 2021. - Des titres supplémentaires tels que Roller Champions en plus de ces 5. - Parmi eux, cinq titres que nous connaissons comme Watch Dogs : Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine.

- L'année dernière a été extrêmement faste avec une croissance grâce à Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six et d'autres licecnes. - Une forte transformation numérique a permis de fournir des mises à jour de contenu supplémentaires sur une base continue. - Uplay stimule cette croissance.

- Au cours des 9 derniers mois, le numérique a représenté 79,6% des ventes, contre 66,4% à la même période l'an dernier. - Le contenu additionnel avec DLC etc. a représenté 42,5% des ventes. - Retour catalogue = 68,5%. - Uplay représente 40% des ventes nettes d'Ubisoft sur PC.

Voici la répartition des ventes par plateforme:

PS4 = 31%

XB1 = 17%

= 17% Autres plates-formes PC = 16%

= 16% Uplay = 11%

= 11% Switch = 9%

= 9% Mobile = 9%

= 9% Autres = 7%

[Via]