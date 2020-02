HUMANKIND explique ses origines dans un premier carnet de développeurs

Particulièrement attendu par les fans de 4X et les joueurs qui connaissent la qualité des jeux développés par Amplitude, HUMANKIND lance une série de vidéos qui permettront d'en savoir davantage le concernant.

Annoncé lors de la Gamescom 2019 et aperçu par Camille peu de temps après, HUMANKIND intrigue. Pour l'instant, l'idée d'une première prise en mains n'a pas l'air d'avoir fait son chemin jusqu'à notre bureau. Alors il faut surtout surveiller ce que Sega veut bien proposer à celles et ceux qui espèrent une alternative de qualité à Civilization.

Et nous n'allons certainement pas bouder l'arrivée du premier épisode d'une série d'entretiens filmés autorisant à plonger un peu dans les entrailles de ce jeu de stratégie et de gestion historique. La vidéo en question, baptisée Origins, aborde les inspirations et concepts du jeu où l'on fera évoluer des civilisations uniques.

Y prennent la parole plusieurs membres-clés d'Amplitude : Romain de Waubert, fondateur et directeur créatif, Jeff Spock, fondateur et directeur narratifs, Natacha Concordel, en charge de la communication et William Dyce, Senior Game Designer. Et ça sent une fois de plus l'aspirateur à temps...

HUMANKIND est attendu pour cette année 2020 sur PC.