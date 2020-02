Power Rangers Battle for the Grid ajoute le multi cross-platform sur toutes les versions

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Power Rangers : Battle for the Grid a connu un lancement et des premiers mois compliqués. Avec un contenu rachitique en termes de modes de jeu et de personnages jouables, le jeu de nWay n'a pas fait forte impression. Avec diverses mises à jour, l'éditeur du jeu cherche à améliorer la situation. La mise à jour dont il est question aujourd'hui en est une illustration supplémentaire.

nWay vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de Power Rangers : Battle for the Grid présentant la mise à jour 2.0. Cette dernière a pour particularité d'ouvrir le multijoueur cross-platform à toutes les machines ayant reçu le jeu. Cela signifie que la PS4, dernière machine sur laquelle le jeu en multi avec les utilisateurs du titre sur d'autres plates-formes n'était pas possible, bénéficie désormais elle aussi du cross-play dans le jeu de combat.

À noter que cette mise à jour apporte également un système de lobby en ligne permettant à huit joueurs de se regrouper et de lancer simultanément quatre combats en 1 contre 1. Et si un joueur présent dans un lobby ne joue pas, il a la possibilité d'assister en tant que spectateur à un match en cours. Une fonctionnalité classique pour un jeu de combat en ligne en somme.

L'éditeur coréen profite également de cette bande-annonce pour faire un rappel de ce que propose son jeu en termes de contenu : nombre de personnages et d'arènes, mode histoire inédit, etc. Pour rappel, Power Rangers : Battle for the Grid est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC (via Steam).