Les Sims fêtent leur 20 ans en infographie, Les Sims 4 gratuit sur PS4, Les Sims 5 bientôt annoncé ?

Alors que EA prédisait qu'il n'y aurait pas forcément de Sims 5 en cas d'échec des Sims 4, il est désormais quasi acté que la prochaine version du plus célèbre des simulateurs d'humains, aura une suite (avec du Multi), et a priori au moins sur Xbox Series X et PS5.

En attendant, comme nous le révèle EA, on souhaite un joyeux anniversaire aux Sims, en langue Simlish svp : "Ooboo vroose, baa dooo !" Eh oui, ce jeu de simulation de vie a 20 ans.

En effet, depuis la sortie du premier jeu Les Sims en 2000, des joueurs du monde entier ont construit leur maison idéale, créé des Sims uniques et raconté leurs propres histoires. Ainsi, pour célébrer ceci l'équipe du Studio Maxis a conçu une infographie spéciale avec des données amusantes pour montrer tout ce que les joueurs ont fait ces 20 dernières années : plus de 1,6 milliards de Sims, plus de 575 millions de foyers et plus de 1,3 milliard de séances de crac-crac.

A cette occasion, EA vous offre quelques surprises :

Pour célébrer cet anniversaire historique, les joueurs sur toutes les plateformes peuvent désormais se mettre dans un état d'esprit festif en profitant du bain à remous spécial 20e anniversaire, disponible dans une petite mise à jour qui sort aujourd'hui.

Installez-vous, détendez-vous et rappelez-vous de vos souvenirs préférés avec vos Sims grâce à ce nouvel objet dans le jeu. Les abonnés à PlayStation Plus obtiendront également un accès gratuit au jeu Les Sims 4 tout au long du mois de février.