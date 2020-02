Animal Crossing New Horizons : Nintendo rétro-pédale et cherche une solution pour sauvegarder vos données

C'est ce qu'on appelle dans le jargon un rétro-pédalage en bonne et due forme : pas plus tard qu'hier, nous évoquions suite à la mise en ligne de la boîte d'un certain Animal Crossing : New Horizons l'absence de sauvegarde transférable d'une console à l'autre. Mais dans le village, la nouvelle n'a pas été chaleureusement accueillie...

Le problème, avec la populace, c'est qu'elle fait parfois bien des efforts pour tout comprendre de travers. C'est comme cette histoire de jours de congés dans le cas ou votre chérubin passerait de vie à trépas : en réalité, ce n'est pas la faute des députés, puisqu'ils ont supprimé la proposition, mais pour suggérer encore mieux ! Si si, on vous jure...

Aujourd'hui, c'est une problématique bien moins sérieuse et triviale qui occupe l'actualité de la scène vidéoludique, puisque Nintendo semble avoir eu vent de la colère qui gronde depuis son palais kyotoïte.

En effet, le constructeur s'est fendu d'une mise à jour en forme d'excuse sur son site officiel japonais :

Animal Crossing New Horizons n'est pas compatible avec les sauvegardes du cloud via le Nintendo Switch Online, mais nous sommes actuellement en train de chercher une nouvelle méthode pour sauvegarder vos données spécifiquement sur ce titre, dans le cas où vous perdiez ou endommagiez votre console. Cette fonctionnalité sera réservée aux abonnés du Nintendo Switch Online. La date de sa mise en oeuvre n'a pas encore été décidée, et sera annoncée une fois que nous l'aurons finalisée.

Est-ce un pas en avant de la part de Nintendo ? Toujours est-il que si vous pourrez donc acheter votre tranquillité en vous abonnant à son service de jeu en ligne, mais après ? Faudra-t-il justifier de la perte de sa Switch ? Espérons que l'horizon se dégage d'ici la sortie d'Animal Crossing : New Horizons, prévue pour le 20 mars 2020.

Que pensez-vous de cette nouvelle déclaration de Nintendo ? Êtes-vous déjà inquiets pour votre village ? Faites-nous part de vos envies de lendemains qui chantent dans les commentaires ci-dessous.