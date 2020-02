Coronavirus : Nintendo s'excuse de son impact sur la production de Switch

L'épidémie de coronavirus 2019-nCoV paralyse actuellement l'Empire du Milieu. De nombreuses entreprises ont adopté des précautions concernant leurs usines en Chine. Dont Nintendo, qui a tenu à parler de la situation.

À voir aussi : Nintendo Switch : Furukawa s'exprime sur sa durée de vie, la next-gen, et la Switch Lite

À l'heure actuelle, le bilan a dépassé les 500 morts et plus de 28.000 personnes seraient contaminées. À cause du risque de la nouvelle forme de grippe apparue fin 2019, qui se propage à grande vitesse, la Chine, fournisseur de marchandises de plus d'une soixantaine de pays dans le monde, est à l'arrêt.

Avec l'urgence de santé publique déclarée par l'Organisation Mondiale de la Santé, des sociétés comme Apple, Airbus, Toyota ou encore Nike ont pris la décision de fermer des usines d'assemblage situées dans le pays.

Nintendo, par la voix de son président, Shuntaro Furukawa, avait déjà parlé de l'impact de cette épidémie sur la production de Nintendo Switch, dont une grande partie est réalisée en Chine, lors de son briefing aux investisseurs.

La situation commence à avoir des conséquences sérieuses. La firme de Kyoto l'a fait savoir à travers un message d'excuses à destination des consommateurs nippons :

En raison de l'épidémie du nouveau coronavirus en cours, des retards dans la production et l'expédition de Nintendo Switch et Joy-Con fabriqués en Chine pour le territoire japonais seront inévitables. De même, les livraisons de Ring-Fit Adventure, actuellement en rupture de stock, devraient être retardées. Nous nous excusons de la gêne occasionnée.

Dans un autre communiqué, la firme de Kyoto explique que les précommandes de la Nintendo Switch Animal Crossing, fabriquée en Chine, qui auraient dû commencer le 8 février prochain, sont repoussées à une date indéterminée. La machine aux couleurs de New Horizons conserve sa date de sortie initiale.

Nintendo ajoute qu'elle fait tout son possible pour que les consoles et accessoires puissent être acheminés rapidement, tout en restant vigilante concernant les effets du virus qui bloque de nombreux secteurs de l'économie chinoise et mondiale.