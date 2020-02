Xbox Game Pass : Voici les premiers jeux de la moisson de février 2020, avec Final Fantasy XV

Microsoft propose un programme de jeux en illimité par abonnement qui s'enrichit régulièrement, aussi bien sur Xbox One que sur PC. Pour le mois le plus court de l'année, on tient déjà des noms.

En tout, ce sont quatre jeux qui sont annoncés aujourd'hui pour venir rapidement faire plaisir à celles et ceux qui ont souscrit à un abonnement Game Pass.

Voici ce qui nous attend, pour commencer, sur Xbox One :

6 février

13 février

Death Squared

Au passage, on apprend que cinq titres vont prochainement disparaître :

Côté PC, comme toujours, les dates ne tombent pas en même temps que les noms. Final Fantasy XV se pointera le 6 février, on reste dans le flou pour Wolfenstein Youngblood et c'est le jeu de plate-forme et d'action Death's Gambit qui les rejoindra.

L'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console, 3,99 euros par mois et 11,99 euros par trimestre sur PC (avec une offre de 1 euro en ce moment). L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).