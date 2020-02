Hellpoint : L'enfant illégitime de Dark Souls et Dead Space annonce sa date de sortie en vidéo

Il existe des jeux qui semblent taillés dès le départ pour des joueurs précis, au profil bien établi et qui passent régulièrement faire un coucou à la rédaction de Gameblog. Hellpoint appartient à cette catégorie.

Mais à qui peut bien se destiner ce projet indépendant passé par Kickstarter et édité par Tinybuild ? Qui au sein de notre équipe pourrait être attiré par Hellpoint, un action-RPG mélangeant du combat stratégique bien corsé à un univers science-fiction teinté d'occultisme ? Joniwan bien entendu.

Et comme toutes les personnes qui ont eu vent de ce jeu qui proposera également du jeu en écran partagé, il attendait le moment où l'on saurait quand il arriverait. Désormais, on sait. IL sait. Hellpoint est attendu pour le 16 avril prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Il aura probablement l'occasion de vous en parler prochainement, de vous dire ce que ça fait de déambuler dans les couloirs sombres dégueulasses de la station spatiale Irid Novo.