Persona 5 Scramble : Futaba vous résume tout en seulement trois minutes

À quelques petits jours de la sortie japonaise de la suite Musōesque de Persona 5, Atlus se rappelle à notre bon souvenir à travers une ultime (?) vidéo récapitulative, narrée par la très introvertie Futaba "Navi" Futaba.

Les plus habiles Voleurs de Coeur reconnaîtront parmi la foultitude de décors et personnages présentés les héros du meilleur RPG de l'année 2017, mais découvrions également les nouveaux environnements plus ou moins exotiques d'Okinawa, Sendai, Sapporo ou encore Osaka, qui apporteront un peu de variété dans les décors.

Et cette ouverture visuelle ne sera pas du luxe, puisque Persona 5 Strikers : The Phantom Strikers entremêlera ses mécaniques empruntées au RPG avec l'action azimutée d'un Dynasty Warriors. Pour voir vos statistiques, persona et autres pièces d'équipement grimper en niveaux, il faudra donc accepter de remplir tout un tas de quêtes annexes. Enfin, les têtes les plus brûlées pourront directement se lancer dans le mode démoniaque, histoire de montrer qui est le Joker. Non mais.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers fera son entrée sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 20 février prochain au Japon. Le reste du monde attend toujours, et cela commence à bien faire...