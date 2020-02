PS4 : Près de 110 millions de consoles distribuées, Sony maintient ses objectifs

À moins de vivre dans une grotte où le Wi-Fi ne saurait s'infiltrer, ou de fuir comme la peste tout ce qui ressemble de près ou de loin à un chiffre, vous n'avez pas pu y couper : cette semaine marque de son sceau la publication des résultats trimestriels de tout ce que la place du jeu vidéo compte comme acteurs. Et les constructeurs n'échappent évidemment pas à la règle.

Et c'est donc à travers la lecteur d'un document comptable de 18 pages remplis de minuscules chiffres que l'on découvre les performances du constructeur nippon pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2019-2020, qui s'achevait le 31 décembre dernier.

Et en ce qui concerne la PlayStation 4, qui a dépassé la barre hautement symbolique des 100 millions d'unités vendues depuis l'été dernier, les chiffres sont assez logiquement en baisse par rapport à l'année passée, et les consuméristes fêtes de fin d'année n'auront pas permis de faire fléchir la tendance.

Avec 6,1 millions de PlayStation 4 écoulées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, la console de Sony chute de 33% par rapport à la même période en 2018, et ses 8,1 millions de ventes. Malgré tout, Sony maintient la prévision somme toute réaliste d'écouler 13,5 millions de consoles d'ici au 31 mars prochain, sachant que le total consolidé des trois premiers trimestres fiscaux s'élève désormais à 12,1 millions.

Les moins forts en mathématiques nous croiront donc sur parole lorsque nous affirmons sous la houlette de maître Trazom que Sony n'a plus qu'à écouler 1,4 million de PlayStation 4 pour atteindre son objectif prévisionnel.

À titre de comparatif, le Japonais en avait vendu 2,6 millions à la même période l'an passé. Même avec les sorties repoussées de Final Fantasy VII Remake et de The Last of Us Part II, cela parait tout de même crédible, non ?