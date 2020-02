Warcraft 3 Reforged : Blizzard répond aux joueurs sur la polémique du remaster

Que vous soyez joueur PC ou console, la polémique autour de Warcraft III : Reforged ne vous aura sans doute pas échappé. Et Blizzard a réagi assez vite en conséquence en publiant un très long message d'explications.

Sur le forum officiel de Warcraft III : Reforged, Blizzard s'est exprimé sur les polémiques qui concernent le remaster du fameux jeu de stratégie.

Voilà ce qu'on peut lire (traduit par nos soins) :

Salutation joueurs de Warcraft III,



Nous avons suivi les discussions de ces deux derniers jours et souhaitons vous remercier pour vos commentaires ainsi que pour votre soutien. Tout d'abord, nous voulons dire que nous sommes désolés pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'expérience que vous souhaitiez et nous aimerions partager nos projets pour la suite.



Pendant quelques heures, le jour du lancement, nous avons rencontré des problèmes de charge de serveur qui ont eu un impact sur la capacité des joueurs à se lancer dans l'aventure mais nous avons pu les résoudre plus tard dans la journée.



Par ailleurs, nous avons reçu des commentaires de la communauté sur différents aspects de Reforged que nous voulions prendre le temps de traiter. Avant de continuer : l'équipe est ravie que Warcraft III : Reforged soit enfin disponible et nous sommes pleinement engagés à soutenir le jeu pendant encore longtemps. Les prochains patchs et mises à jour dont nous parlerons plus loin ne sont qu'une partie de nos projets en cours. Ce jeu fait partie intégrante de l'ADN de Blizzard, avec une équipe qui adore Warcraft III, et nous sommes impatients de mettre tout notre coeur dans Reforged et la communauté Warcraft III sur le long terme.



L'une des préoccupations de Reforged que nous avons constatées concerne les visuels lors de la sélection du mode classique. Nous avons identifié le bug qui fait que les couleurs et les ombres sont différentes de celles du Warcraft III original, et nous testons un correctif qui sera incorporé dans un patch plus important qui traitera de ce problème et d'autres.



Nous espérons le publier à la fin de la semaine. Le correctif abordera également de nombreux autres problèmes connus, tels que la correction de certains bugs d'animations de portraits et de sons, la mise en oeuvre de certaines corrections d'interface utilisateur, et plus encore. Veuillez consulter les notes sur le correctif pour obtenir une liste détaillée de toutes les corrections de bugs. Un autre sujet de préoccupation que nous observons concerne les fonctionnalités en ligne telles que les classements et les clans, qui s'appliquent à tous les joueurs de Warcraft III, y compris ceux qui n'ont pas acheté Reforged. À la BlizzCon, nous avons beaucoup parlé de la façon dont l'équipe travaille activement à la mise en place du backend pour assurer une transition en douceur vers ce nouveau système MMR, comme nous l'avons fait avec StarCraft : Remastered. Comme pour Remastered, ces fonctionnalités et d'autres seront incluses dans un patch majeur pour Reforged, qui abordera également la question pour les joueurs du jeu original.



Nous partagerons les plans de sortie au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans les semaines à venir - soyez assurés que l'équipe travaille d'arrache-pied pour mettre ces fonctionnalités en place. Nous avons constaté qu'il y a des problèmes individuels que nous n'avons pas l'intention de résoudre pour l'instant et nous avons voulu en informer la communauté. À partir de la version 1.30 du jeu original, nous avons constaté une très faible utilisation des tournois et du jeu de règles de Reign of Chaos, et nous avons donc supprimé les deux à la mi-2019 (dans la version 1.31).



La suppression des éléments sous-utilisés nous a permis de rationaliser notre soutien global du jeu et de nous concentrer sur les domaines qui touchent le plus de joueurs. Cela dit, nous prévoyons que les joueurs qui préfèrent Reign of Chaos trouveront des jeux personnalisés avec des règles similaires, ce qui, nous l'espérons, contribuera à répondre à cette préoccupation. Dans le même ordre d'idées, comme nous l'avons dit l'année dernière à la BlizzCon, nous ne voulions pas que les scènes de jeu s'éloignent trop du titre original. Nous avons approfondi un peu plus la réflexion à ce sujet lors de la présentation, mais le principal avantage est que les campagnes racontent l'une des histoires classiques de l'histoire de Warcraft, et nous voulons préserver le véritable esprit de Warcraft III et permettre aux joueurs de revivre ces moments inoubliables tels qu'ils étaient (bien que reconstruits avec de nouvelles animations et l'art de la haute fidélité).



Nous savons que cette discussion ne répond pas à toutes les questions, mais nous sommes engagés dans le développement et le soutien de ce jeu. Nous espérons que vous garderez un oeil sur le patch de cette semaine et les futures mises à jour et que vous nous ferez part de vos commentaires alors que nous continuons à peaufiner les choses. D'ici là, merci comme toujours pour votre soutien et votre passion pour Warcraft III. Nous apprécions tous vos commentaires et continuerons à tenir la communauté Warcraft III informée de tout ce sur quoi nous travaillons. Nous vous remercions de votre soutien.





Voilà qui devrait rassurer (ou alors pas du tout) la communauté.