Les Sims 5 : EA laisse entendre la sortie d'un épisode PS5-Xbox Series X avec du multijoueur

Même s'il ne s'agit pas de la licence d'Electronic Arts dont les joueurs les plus chevronnés parlent le plus, Les Sims reste une série très populaire. S'il est logique de s'attendre à ce que "Les Sims 5" débarque un jour, l'éditeur américain n'a jusqu'à présent rien annoncé à son sujet. En attendant une présentation en bonne et due forme de cette éventuelle suite, EA a donné des indices quant à la direction qu'elle pourrait prendre.

Eletronic Arts a, comme le veut la tradition, accompagné l'annonce de ses derniers résultats financiers d'une session de questions-réponses avec les analystes et les investisseurs. Interrogé au sujet de la possibilité de la sortie d'un nouveau Sims jouable en ligne à la Les Sims Online, Andrew Wilson, le PDG de l'éditeur américain, a indiqué la tournure que pourrait prendre la série sur PS5 et Xbox Series X (propos relayés par le site SimsCommunity) :

Tandis que Maxis continue de réfléchir à The Sims pour une nouvelle génération, et à des choses comme le jeu cross-platform ou un voisinage dans le cloud, vous pouvez vous dire que nous resterons fidèles à nos motivations que sont l'inspiration, la création, le fait de s'évader ou encore le développement personnel. Vous pouvez également être assurés que ces notions d'interaction sociale et de compétition que vous pouviez bel et bien voir dans Les Sims Online il y a très longtemps feront partie de l'expérience des Sims dans les années à venir.

Andrew Wilson note que la communauté des joueurs des Sims continue de grandir et que les réseaux sociaux ont eux aussi contribué, en plus des Sims Online, à mettre en contact les joueurs entre eux. Le grand patron d'EA explique par ailleurs qu'il a été surpris de voir une dimension compétitive apparaître chez les joueurs de la série de Maxis. Cette dimension compétitive vient selon lui des joueurs qui se sont mis à comparer leurs réalisations entre eux. Et de toute évidence, c'est un élément qu'EA veut mettre en avant et entretenir.

À l'heure où sont écrites ces lignes, celui que l'on surnomme déjà Les Sims 5 n'a pas encore été officiellement annoncé par Electronic Arts.

