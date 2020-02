Un étrange site teaser et une campagne Kickstarter pour The Wonderful 101 sur Switch et PS4 ?

Boosté financièrement et plus "indépendant" que jamais après l'arrivée du géant Tencent dans son capital, PlatinumGames est en plein mouvement. Si l'on pensait entendre parler de Bayonetta 3 ou Babylon's Fall, il se pourrait qu'autre chose nous attende...

La dernière fois, c'était en juin dernier. Atsushi Inaba, à la tête du développement de PlatinumGames réitérait son souhait de voir Wonder-Red et ses nombreux amis s'aventurer sur Nintendo Switch.

Fin janvier, une photographie de Hideki Kamiya dans les locaux du studio a fait s'agiter l'Internet :

L'heure et la date affichées en bas à gauche de son écran, une Nintendo Switch en évidence... Bon sang mais c'est bien sûr : The Wonderful 101, sorti en 2013 sur Wii U, va enfin connaître une renaissance sur la dernière console de Nintendo, pouvait-on déjà lire un peu partout.

Si depuis rien n'a été confirmé, une vidéo de GameXplain a mis le feu aux poudres, annonçant un portage du jeu d'action sur Nintendo Switch, PS4 après un passage par Kickstarter. Ce qui tombe bien puisque PlatinumGames a ouvert une page sur le fameux site de financement participatif.

Le très renseigné journaliste Liam Robertson est ensuite intervenu sur les réseaux sociaux pour confirmer :

Le Kickstarter de The Wonderful 101 est une réalité. J'ai attendu que PlatinumGames l'annonce, la révélation est prévue pour ce lundi.



Platinum a semble-t-il proposé le projet à différents éditeurs. Personne n'en a voulu. Nintendo n'en veut pas. Kickstarter est un plan B.

Et depuis, un nouveau site teaser a été lancé par la société d'Osaka, avec un hashtag lié : #Platinum4. Quand on jette un oeil aux séries sur lesquelles bûche PlatinumGames, aucune n'en arrive au quatrième volet.

Parmi les différentes théories émises ici et là, on peut penser à une éventuelle collaboration avec Yoko Taro pour un Drakengard 4 - la licence étant liée à NieR, cela aurait du sens. Liam Robertson, encore lui, rebondit sur l'auto-édition souhaitée par PlatinumGames et pense qu'il s'agirait du nom de la branche qui s'en chargera, ajoutant qu'il pourrait tout aussi bien être question de l'annonce de quatre titres en réponse sous forme de clin d'oeil au Capcom Five, quintet de jeux parus sur GameCube, annoncé en 2002.

Bref, ça s'agite, c'est mystérieux à souhait et on ne peut qu'espérer avoir des réponses à nos questions assez vite.

Bref, ça s'agite, c'est mystérieux à souhait et on ne peut qu'espérer avoir des réponses à nos questions assez vite.