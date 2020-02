Steam bat son record d'utilisateurs connectés en simultané

Le jeu PC est en grande forme et ce n'est pas Valve qui dira le contraire puisque Steam vient de dépasser son record de joueurs en simultané.

18 801 944 c'est le nombre d'utilisateurs connectés en simultané sur Steam durant la journée d'hier dimanche 2 février 2020. On apprend la nouvelle via le très informé et toujours très précis SteamDatabase (à voir dans notre galerie en image) :

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4