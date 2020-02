Marvel : Loki, WandaVision, Falcon et Winter Soldier, un trailer pour les séries Disney+

Toutes les plus grosses marques se battent, et paient extrêmement cher, pour diffuser une publicité pendant le Super Bowl. C'est en effet à ce moment de l'année qu'une très grande partie des regards américains sont tournés dans la même direction. Disney le sait, et a profité de l'occasion pour faire la promotion de Disney+.

Les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) le savent bien, de nouvelles séries totalement ancrées dans ce dernier débarqueront prochainement sur Disney+, le service de vidéo en streaming de la maison de Mickey (maison de Mickey). Et c'est au cours d'une des nombreuses pages de publicité du Super Bowl que le géant américain a montré les toutes premières images de ses trois séries Marvel à venir.

Ce sont donc de courts extraits de The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki qui ont été dévoilés au cours du match. De toute évidence, et comme il était possible de s'y attendre, ces trois séries auront des styles et des tons sensiblement différents. La série mettant en scène Falcon et le Winter Soldier semble par exemple s'inscrire dans le style de Captain America : Le Soldat de l'Hiver.

WandaVision a quant à elle l'air d'être plus décalée, avec un univers très référencé. Pour ce qui est de Loki, les images ne permettent pas trop de juger le style de la série. La tenu de Loki laisse cependant entendre que ce dernier est incarcéré dans la prison de la Time Variance Authority, l'organisme qui se charge de protéger la chronologie de l'univers Marvel.

Les trois séries n'ont pas encore de date de diffusion annoncée. En France, on sait simplement que Disney+ sera lancé le 24 mars prochain.