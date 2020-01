Overpass se montre cen vidéo de gameplay commenté, le Off-Road ultime ?

Joué durant la derniè-re Gamescom par un certain Thomas "P", Overpass le jeu de Off-Road / Trial "façon", arrive bientôt aui terme de son développpement sur consoles et PC; Voici un aperçu commenté du jeu.

À voir aussi : L'image du jour : Un concept de boot pour la PS5

C'est en effet via une nouvelle vidéo de gameplay commentée que Joakim Eriksson responsable du développement chez Zordix Racing, dévoile toutes les spécificités du gameplay d'Overpass.

On y apprend notamment qu'il y aura 23 véhicules sous licences, et que c'est à bord du Wildcat Sport LTD d'Arctic Cat que Joakim nous présente calmement les différentes manières d'appréhender le jeu.

Au programme, obstacles artificiels, boue, pierres... Des éléments qu'il fadra évidemment prendre en compte si l'"on veut voir le bout du parcours sain et sauf.

Deux chances s'offriront aux joueurs : dans un premier temps, en lançant une course pour la première fois, le joueur découvrira le tracé afin de prendre connaissance du terrain et de ses pièges, puis pourra ensuite tenter d'optimiser son temps pour se placer dans le leaderboard ou défier la communauté en multijoueur en temps réel.

Comme pour les motos de trial, une conduite toute en finesse en dosant l'accélérateur et en utilisant le différentiel à bon escient permet en revanche de venir à bout des passages les plus difficiles. On aura ainsi droit à différents modes de jeux en local ou en ligne.

Overpass sera disponible sur PlayStation 4 Xbox One, PC via la plateforme Epic Games Store le 27 février 2020 et ultérieurement sur Nintendo Switch (12 mars a priori).