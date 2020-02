Sakurai raconte sa première rencontre avec Satoru Iwata dans une nouvelle interview

Si le très inarrêtable et sans doute imperturbable Masahiro Sakurai semble malgré le temps qui s'écoule inlassablement résister comme personne aux effets perceptibles du temps qui passe, l'actuel réalisateur de la pléthorique série Smash Bros. a, croyez-le ou non, un jour été un jeune débutant.

L'éditeur du livre compilant les nombreuses interviews du défunt Satoru Iwata Hobonichi a publié il y a quelques jours une interview inédite du père Sakurai, qui revient justement sur sa rencontre avec celui qui tiendra les rênes de Nintendo durant 13 ans.

C'est en passant un entretien pour entrer chez HAL Laboratory (le studio dont Iwata prendra la tête en 1995 afin d'éponger sa lourde dette d'un milliard et demi de yens) que Sakurai a pour la première fois croisé la route du futur PDG :

J'ai passé un entretien pour travailler chez HAL, et j'ai été reçu par le président Iwata. Enfin, à cette époque, il n'était que directeur. Je crois que j'avais 18 ans, et ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est son sourire. [...] Ce n'était pas un sourire hypocrite, et je me demandais si tout le monde serait comme lui dans l'entreprise.

Espérant décrocher le poste, Sakurai avait préparé un document présentant son CV qui ne fonctionnait pas si bien, ce qui ne lui a finalement pas posé tant de problèmes :

J'utilisais un logiciel assez peu performant à l'époque, et Mr Iwata a utilisé le sien pour ouvrir mon CV, ce qui m'a étonné, car peu de gens étaient capables de faire ça à l'époque.

Le livre "Iwata-san" est actuellement en cours de traduction aux dires de l'éditeur, mais rien ne vient pour le moment affirmer qu'il sera disponible en français, comme nous le précisions au mois d'août dernier.