The Behemoth annonce Alien Hominid Invasion, la réinterprétation du jeu de 2004

Depuis la sortie d'un certain Pit People en mars 2018, nous étions sans nouvelles du sympathique studio The Behemoth, qui a forcément animé quelques unes de vos soirées et/ou après-midi entre potes grâce à un certain Castle Crashers...

Dans sa grande tradition, le studio californien lève aujourd'hui le voile sur le mystérieux "Game 5", chacun des projets d'envergure étant ainsi désigné par un chiffre. The Behemoth se fend donc aujourd'hui d'un teaser afin d'annoncer tout ce qu'il y a officiellement Alien Hominid Invasion, une réinterprétation de leur jeu de tir nerveux sorti à l'origine en 2004.

Le premier succès du studio avait déjà fait l'objet d'une version HD en 2007, mais cette nouvelle version ira bien plus loin qu'un simple lifting, puisque l'on nous promet de toutes nouvelles mécaniques de gameplay, et peut-être encore plus de joueurs en simultané, au vu de la foule d'extra-terrestres qui conclue cette annonce.

Le jeu est officiellement prévu sur PC et consoles, et sera présenté le mois prochain à l'occasion de la PAX East de Boston qui se tiendra du 27 février au 1er mars 2020, et un peu plus tard lors de l'EGX Rezzed de Londres qui débutera l 26 mars de cette même année.