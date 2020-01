Overwatch : Des bans rotatifs et plus de rééquilibrages, toutes les dernières annonces

Des hero pools vont intégrer l'Overwatch League pour changer la meta chaque semaine et c'est ce que nous allons vois juste ci-dessous !

Dans une vidéo de mise à jour pour la communauté, Jeff Kaplan a annoncé les nouveautés qui arriveraient prochainement sur Overwatch. Au programme, pas de nouveau héros, carte ou autre contenu, mais des ajustements pour améliorer l'expérience de jeu et la scène compétitive, notamment en Overwatch League.

Concernant la ligue ambitieuse de Blizzard, l'éditeur lutte depuis son lancement pour offrir une meta diversifiée aux spectateurs. En effet, chaque saison d'Overwatch League a été marquée par une unique meta qui l'a dominée tout le long. En outre, seulement 10 personnages ont été ajoutés sur le jeu depuis sa sortie, pour 31 en tout, ce qui ne facilite pas la tâche de créer une stratégie dynamique.

L'année dernière, la solution trouvée a été de forcer la composition 2-2-2 en compétition, puis d'intégrer une role queue dans le jeu (2 DPS, 2 tanks et 2 supports pour contrer la meta GOATS qui consistait en 3 tanks et 3 supports). Cette année, une autre solution a été trouvée : intégrer des bans rotatifs qui changeront toutes les semaines. Ainsi, les joueurs seront forcés de maintenir un niveau correct sur plusieurs personnages pour pouvoir changer leur façon de jouer à chaque fois. Cela devrait forcer une certaine diversité dans la stratégie, plus agréable pour l'audience. Néanmoins, cette fonctionnalité n'arrivera pas au lancement de l'Overwatch League ; elle entrera en phase de test début mars.

Plus de changements dans le futur ?

Overwatch est, pour ainsi dire, en pause depuis plus d'un an et demi : outre les changements d'équilibrage et les modes de jeu temporaires récurrents chaque année, peu de nouveautés ont été intégrées sur le jeu. Alors que l'équipe de Blizzard avait promis "au moins" 3 personnages par an sur le jeu, seulement deux sont sortis en 2019, Baptiste et Sigma, ainsi que deux cartes pour le mode de jeu principal, Paris et Havana.

À la BlizzCon de 2019, l'accent n'a pas été mis sur des nouveautés pour Overwatch, mais sur la sortie de sa séquelle axée PvE, Overwatch 2. Depuis cette annonce à l'automne dernier, Blizzard n'a pas donné plus d'informations sur le jeu, qui n'a pas encore de date de sortie.

Pour répondre aux inquiétudes de la communauté d'Overwatch, Jeff Kaplan a annoncé un "changement" dans la philosophie des équipes travaillant sur le jeu, avec plus de changements d'équilibrage à venir en 2020 et une ouverture sur la possibilité de revenir sur certains changements en cas de mécontentement de la communauté. Le système anti-triche accueillerait également des améliorations.

Enfin, une nouvelle fonctionnalité va favoriser l'accès aux changements en cours de développement. Auparavant, le serveur de test (PTR) était avant la seule façon pour les joueurs de découvrir les changements avant l'heure, mais aussi pour donner un retour aux développeurs avant leur sortie sur les serveurs live. Désormais, un bouton d'expérimentation sera ajouté directement sur le client du jeu de base, ouvrant le test aux joueurs console et le facilitant pour les joueurs PC. Des récompenses seront données aux joueurs testant les nouvelles fonctionnalités. Ce changement pourrait arriver le mois prochain, avec le patch 1.45.