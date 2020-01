Mi'pu'mi (The Lion's Song) nomme et tease son prochain jeu

Après le très plaisant The Lion's Song, paru durant l'été 2018 sur Nintendo Switch, les autrichiens de Mi'pu'mi travaillent bel et bien sur une nouvelle expérience. Mais pas question de tout dire tout de suite.

Jusqu'à il y a quelques heures, on ne savait pas ce que les jeunes gens de Mi'pu'mi nous préparaient pour la suite de leurs aventures. Bon, on n'est pas beaucoup plus avancé maintenant. Mais grâce à Twitter, on tient un titre, un site, et peut-être une piste :

Democracy was never meant to last. pic.twitter.com/7xtBXZUa5k - Mi'pu'mi Games (@Mipumi) January 30, 2020

La démocratie n'a jamais été faite pour durer.

Mystérieux. Le GIF servant d'illustration à ce gazouillis, avec ses jumelles et cette vue sur un appartement éclairé en pleine nuit, nous laisserait bien imaginer une histoire à la Fenêtre sur cour. Avec une trame plus politique ?

