PUBG : La Saison 6 et le Survivor pass Shakedown arrivent sur consoles

La saison 6 de PUBG et Survivor Pass: Shakedown sont maintenant disponibles sur consoles comme vous avez pu le lire dans ce titre on ne peut plus explicite. Mais ce n'est évidemment pas tout.

À voir aussi : PUBG : Le Motoplaneur débarque sur Erangel et Miramar

Comme vous le savez, Karakin a été ajouté récemment, avec ses fameux décors destructibles. Cette carte, une petite île située sur la côte nord de l'Afrique, est la plus petite et plus intense à ce jour.

Et pour aider les joueurs à découvrir l'histoire de Karakin, le Survivor Pass : Shakedown offre des douzaines de nouveaux skins et emotes à débloquer à travers plusieurs missions et défis. Tandis que Karakin émerge de la mer, Vikendi entre en hibernation pendant une brève période pour "revenir en pleine forme".

Des changements sont ainsi prévus pour le retour de la carte cette année. Vous pouvez en apprendre plus à propos de la mise à jour 6.1 en retrouvant les notes de patch ici et à propos du Survivor Pass ici.