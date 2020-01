One Piece : La série live action passera à l'abordage sur Netflix

Annoncée en 2017, l'adaptation en prises de vue réelles du manga-fleuve de Eichiro Oda a réussi à voguer jusqu'à sa terre d'accueil. C'est la plate-forme de streaming Netflix qui se chargera de l'héberger.

À voir aussi : Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge fatalise sa première bande-annonce

Nous en sommes à 95 volumes pour le manga et plus de 910 épisodes pour l'anime. Il est temps que Monkey D. Luffy et ses amis connaissent la vraie vie. Ou pas. Qu'on le veuille ou non, One Piece va devenir une série live action. Et le projet, dans les tuyaux depuis un moment, avance :

Netflix va donc participer à la production ce feuilleton piloté par Tommorrow Studios. La première saison de One Piece comprendra 10 épisodes et c'est Steven Maeda (Lost, X-Files) qui en sera le showrunner, tandis que le scénario sera confié à Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.).

On en sait pas beaucoup plus, et on a hâte de connaître le casting de cette histoire de pirates pas comme les autres. Après Death Note, vraiment, comment les choses pourraient-elles mal tourner ?

[Via]