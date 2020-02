Epic Games Store : Ticket to Ride et Carcassonne en cadeau, un RPG royal gratuit dans une semaine

Toutes les semaines, Epic Games propose via son store PC de quoi alimenter les joueurs sans qu'ils aient à s'inquiéter pour leur porte-monnaie. Deux ils sont aujourd'hui. Deux ils seront dans sept jours. Avec un gros morceau.

Pour commencer, revenons sur le petit changement par rapport à l'annonce du 30 janvier, qui prévoyait trois adaptations de jeux de plateau signées Asmodee. Peut-être parce que le timing n'est pas idéal, Pandemic ne sera pas proposé.

Mais Carcassonne et Ticket to Ride sont bien à récupérer gratuitement jusqu'au 13 février à 17h00 sur l'Epic Games Store. Comme d'habitude, un simple tour sur la partie boutique en étant connecté et le tour est joué.

Ce qui nous amène maintenant à parler des prochains jeux offerts. Oui ils seront encore deux. Du 13 au 20 février, le titres en cadeau seront Kingdom Come : Deliverance et Aztez. Soit un RPG historique en monde ouvert de très bonne facture, permettant de découvrir le Royaume de Bohème au XVème siècle, et un titre indépendant mêlant beat them all et tour par tour dans l'Empire Aztèque. Point commun, la gratuité pour une durée limitée.