La Nintendo Switch dépasse la Super NES, Pokémon Épée/Bouclier cartonne : Les derniers chiffres de ventes

Période des résultats financiers oblige, Nintendo a procédé à une mise à jour des classements globaux de ventes consoles et jeux. Et on peut dire que le succès a été au rendez-vous pour la fin de l'année 2019.

Au 31 décembre 2019, ce sont 52,48 millions de Nintendo Switch qui ont été vendues à travers le monde. Un simple coup d'oeil sur les chiffres du trimestre précédent permet de constater que la fin d'année - qui aura aussi vu la machine arriver en Chine - a effectivement été des plus intéressantes puisque Nintendo a écoulé 10,81 millions d'unités de sa console sur les trois derniers mois de 2019.

La Switch dépasse désormais officiellement la légendaire Super Nintendo et ses 49,10 millions et devient la troisième meilleure console de salon de la firme de Kyoto.La prochaine étape : la NES/Famicom, soit 61,91 millions au compteur. Pour la Wii et ses 101,63 millions, on verra plus tard.

Au niveau software, là aussi, c'est la joie. Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, 64,64 millions de jeux ont trouvé preneur, amenant le total à 310,65 millions de logiciels de loisirs vendus sur la machine.

Que d'émotions, n'est-ce pas ? Eh bien ce n'est pas fini. Le classement mis à jour des jeux first party donne aussi l'occasion de déboucher le champagne, le portage du jeu de karting paru initialement sur Wii U ayant dépassé les 20 millions d'acquéreurs.

Autre événement de taille qui ne vous aura pas échappé : l'arrivée en fanfare du dernier Pokémon. Sorti le 15 novembre, il talonne déjà Zelda : Breath of the Wild, bientôt trois ans d'âge, et dépasse son aîné paru en 2018. Il fait mieux, sur quasiment la même période, que Super Smash Bros. Ultimate l'année précédente (12,08 millions - voir le classement au 31 décembre 2018). Monstrueux.