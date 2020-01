Super Smash Bros. Ultimate : Byleth enfin disponible et autres nouveautés de la mise à jour 7.0

Le nouveau personnage de Smash, tiré de la saga Fire Emblem, fait son arrivée officielle sur le jeu de combat aujourd'hui avec la mise à jour 7.0. Voici les quelques changements qu'elle apporte.

Byleth, le personnage que le joueur contrôle dans Fire Emblem : Three Houses sous sa forme masculine ou féminine, fait son arrivée au combat dans Super Smash Bros. Ultimate. Pour rappel, le personnage n'a pas seulement une arme à sa disposition, mais trois, que le joueur peut changer à sa guise (épée, lance et hache). Il ne fera pas partie des plus mobiles, mais ses coups seront puissants en conséquence.

Ce personnage est le huitième de la saga Fire Emblem à être sorti sur Smash Ultimate avec Palutena, Marth, Lucina, Roy, Chrom, Ike, Robin et Corrin. L'une de ses armes, l'épée, est aussi sur-représentée dans le jeu, ce qui a provoqué beaucoup de critiques ; mais ses mécaniques complexes en font un personnage plus différent qu'attendu.

Un partenariat a aussi été mis en place avec le platformer à succès Cuphead, accompagné d'une période de solde du jeu sur Switch jusqu'à vendredi :

It's a good day for a swell battle! Cuphead has officially joined Super Smash Bros. Ultimate as part of Update 7.0! Every purchase of the Cuphead Mii Gunner Costume includes the Floral Fury music track.



To celebrate, the game is 25% off on Nintendo Switch through Friday! pic.twitter.com/nOVpCfnOd3