The Witcher : L'auteur des romans compare les jeux à la série Netflix... ou pas

Toujours dans l'actualité depuis l'arrivée de la série sur Netflix, The Witcher est, au départ, la création d'un seul homme, le romancier polonais Andrzej Sapkowski. Celui-ci s'est exprimé dans les colonnes de Gizmodo concernant son rapport aux adaptations de son oeuvre.

Et on l'apprend très rapidement dans cette interview où il se présente comme en étant tout le contraire d'un bon client, Andrzej Sapkowski ne s'est pas trop impliqué dans la série avec Henry Cavill. Il le confesse, il n'avait simplement pas envie de travailler dur et longtemps.

Quant à la façon dont son travail a été retranscrit... Disons qu'il ne va pas forcément au bout des choses. Lorsque l'on lui demande de comparer les jeux vidéo au feuilleton piloté par Lauren Schmidt Hissrich, il répond sans ambages :

Je ne peux rien comparer aux jeux vidéo, parce que je n'ai joué à aucun. Depuis mon enfance, je j'ai joué à rien, à l'exception du bridge et du poker. Les jeux vidéo ne sont simplement pas pour moi, je préfère me divertir avec des livres. Quoi qu'il en soit, selon moi, on ne peut pas comparer une série télévisée et des jeux vidéo. Ils sont trop différents dans leur approche, conception et objectif.

Et c'est là qu'il lance cette punchline qui restera dans les mémoires à la fois pour l'image choisie et l'évidence de la chose :

Vous ne pouvez pas comparer des spaghetti carbonara à un vélo, bien que l'un et l'autres aient leurs atouts et inconvénients.

On peut difficilement le contredire. Enfin, jusqu'à preuve du contraire.

[Via]