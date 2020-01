Game Boy Advance : Des images d'un prototype compatible manette Super Nintendo dévoilées

Pour certains joueurs, utiliser une Game Boy Advance revenait à avoir une Super Nintendo dans la poche. Et de toute évidence, quand Nintendo a commencé à travailler sur cette console portable, c'est d'une certaine manière ainsi qu'il l'envisageait.

Shane Battye, rétrogamer spécialisé dans la préservation des jeux vidéo, a récemment dévoilé sur son compte Twitter une photo d'un prototype de Game Boy Advance. Cette version clairement non-définitive de la console portable peut être utilisée à l'aide des boutons présents sur le circuit imprimé mais est également compatible avec une manette Super Famicom (Super Nintendo en occident).

À l'instar de celui présent sur le premier modèle de Game Boy Advance mis en vente, l'écran de ce prototype n'est pas rétroéclairé, ce qui n'est évidemment pas l'idéal pour jouer. À propos des jeux justement, ce prototype permet d'utiliser les jeux GBA commerciaux.

Nope 😔 and it'd been a long time since I'd seen a non-backlit screen and when I first powered this on I thought it was broken 😆 pic.twitter.com/9spjAJdmYD