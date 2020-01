Nintendo Switch : Thronebreaker The Witcher Tales lancé par surprise

C'est une belle époque pour le Sorceleur. La série Netflix cartonne. Les romans intéressent de plus en plus. Et les jeux de CD Projekt RED bénéficient d'un regain d'intérêt. Alors lancez votre pièce en direction de la Switch, le studio polonais vient d'y envoyer un nouveau portage.

Voici Thronebreaker : The Witcher Tales désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99 euros. On ne s'y attendait pas trop, on n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Du coup, impossible de savoir quoi vous raconter avant quelques lignes. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est bon !

Alors rappelons que Thronebreaker : The Witcher Tales, déjà disponible sur PC, Xbox One et PS4, se présente comme un RPG dans lequel on incarne la célèbre reine de Lyrie et Rivie, Meve, forcée à prendre les armes contre l'empire de Nilfgaard. La résolution des affrontements s'effectue en passant par le jeu de cartes de The Witcher III : Wild Hunt, le Gwent. Lui qui n'a pas spécialement répondu aux attentes de ses développeurs sur consoles et ordis va-t-il trouver un second souffle sur la console de Nintendo ?