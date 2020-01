System Shock Remastered : Nightdive nous offre une heure et demi de gameplay pré-alpha

Cela commençait à faire un bail que nous n'avions pas pu poser nos yeux plein d'amour sur le remaster du cultissime System Shock. Heureusement, le studio Nightdive semble avoir entendu notre complainte, et n'entame pas l'année 2020 à moitié. Oh que non.

À voir aussi : Half-Life Alyx donne des infos (pas de report, jeu terminé, durée de vie...)

C'est ainsi qu'une heure et demi de gameplay pré-alpha se dévoile en effet dans notre lecteur ci-dessus, puisque le studio de Vancouver a récemment fait le point sur l'avancée du développement, qui les a, comme le rappelle Daniel Grayshon, "passablement occupé".

S'il faut patienter durant une petite dizaine de minutes pour que le développeur se jette véritablement à l'eau et réponde aux questions posées dans le chat, notre héros partira tout de même explorer les environnements étriqués de la Citadelle pour cogner sur quelques tas de ferraille. Il sera donc question de programmation, de musique (la bande-son réorchestrée pourrait peut-être être proposée comme une alternative), de frame rate, avant de finalement mettre la main sur une arme à feu.

Si les collisions et animations ennemies attestent du caractère alpha de cette présentation, l'ambiance oppressante semble déjà au rendez-vous, et le plan sur les anneaux stellaires rassure quant aux ambitions de cette refonte. Voilà sans doute pourquoi nous seront également indulgents concernant l'IA de certains ennemis...

Financé via Kickstarter depuis l'été 2016, System Shock Remastered est aux dernières nouvelles prévu pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.