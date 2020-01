Super Mario Sunshine, Wave Race, Wind Waker : Nintendo dépose 39 marques au Japon

Il est fréquent que les éditeurs de jeux déposent ou redéposent des marques dans les différents territoires dans lesquels ils sont en activité. Généralement une ou une petite poignée de marques sont déposées en même temps. Histoire de gagner du temps, Nintendo a préféré faire un tir groupé.

Le site Japanese Nintendo rapporte que Nintendo a récemment déposé 39 marques au Japon. Parmi ces marques se trouvent des titres de jeux cultes du constructeur nippon ainsi que d'autres plus ou moins connus du grand public. Voici la liste complète des marques déposées par Nintendo :

Freaky Forms, Kirby's Adventure, Kirby Air Ride, Kirby 64 The Crystal Shards, Kid Icarus, Jam With The Band, Golden Sun Dark Dawn, Dillon's Rolling Western The Last Ranger, Face Raiders, Eternal Darkness, Majora's Mask, Card Hero, Balloon Kid, Animal Crossing City Folk, Alleyway, WarioWare Smooth Moves, Wave Race, Mario Sports, Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!, Urban Champion, The Wind Waker, The Adventure of Link, Swapnote, Super Mario World, Super Mario Sunshine, Steel Diver, Spirit Camera, Kirby Mass Attack, Skyward Sword, Shadows of Almia (Nuit sur Almia est le sous-titre d'un Pokémon Ranger, ndlr), Radar Mission, Pushmo, Pullblox, Phantom Hourglass, Ocarina of Time, Nintendo Presents Style Boutique, Nintendogs + Cats, Mario vs. Donkey Kong Minis March Again!, et Cruis'n.

Il est important de garder à l'esprit que ces dépôts de marques ne sont pas nécessairement le signe d'un retour imminent de toutes les licences concernées ou de la réédition prochaine des jeux listés. Nintendo cherche simplement à assurer ses arrières.

Parmi les jeux présents dans cette liste, aimeriez-vous que certains fassent leur retour ? Quels titres aimeriez-vous voir réédités sur Switch ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.