Type Moon : L'ex-producteur de Dragon Quest Builders évoque trois jeux en chantier

Après avoir réalisé Etrian Odyssey et deux épisodes de Dragon Quest Builders, nous apprenions l'été dernier que Kazuya Niinou quittait Square Enix pour rejoindre l'éditeur Type-Moon, afin de prendre les rennes du Studio BB, une toute nouvelle structure.

La philosophie du Studio BB se résumait alors ainsi : développer de grands jeux en 3D en partenariat avec des partenaires externes, et de petits jeux en 2D en interne. Mais aujourd'hui, le père Niinou s'est un peu plus mis à table, en accordant une interview au site japonais 4Gamer.

Si le fait d'apprendre que le réalisateur a contacté l'éditeur via un simple formulaire nous fait une belle jambe, l'interview nous révèle que le transfert de Niinou fait en réalité suite à un partenariat avorté entre les deux entreprises :

J'arrivais au bout du développement de Dragon Quest Builders 2, et j'ai proposé de collaborer avec Type-Moon pour notre prochain jeu. Yoshida [ndlr : producteur de Final Fantasy XIV] était intéressé, mais le timing et la gestion des équipes auraient demandé beaucoup de temps de préparation, et cela ne s'est finalement pas fait.

J'ai déjà passé la quarantaine, et je me demandais combien de jeux j'allais pouvoir faire avant de prendre ma retraite. Je n'avais pas envie d'attendre pour voir si le projet allait aboutir.

Niinou explique que les productions du Studio BB seront assez détachées du travail de Type-Moon, mais fait preuve d'une ambition assez élevée lorsqu'il s'agit d'évoquer son premier "gros" projet :

Nous espérons créer un jeu à grande échelle d'ici cinq à six ans, et j'en discute avec Takeuchi et Nasu [ndlr : les deux co-fondateurs de Type-Moon], mais nous n'en sommes pas au point où nous pouvons annoncer quoi que ce soit. J'ai actuellement trois projets en tête, et l'un d'entre eux est déjà en phase de développement : ce sera un partenariat avec un autre studio, un titre de moyenne envergure.

En parallèle, nous avons prévu de démarrer le développement d'un petit jeu, qui restera en interne.

Ces différents projets devraient selon l'intéressé permettre de bâtir le grand projet à cinq ou six ans, et la route semble donc encore aussi longue que potentiellement semée d'embûches pour ce dernier.

Cuisiné sur le genre que l'on peut attendre de la part d'un mordu de RPG, Niinou essaye de détourner le sujet :

Je suis désolé, mais je ne peux rien dévoiler pour l'instant. Nous espérons faire une annonce à l'été 2020. Pour le moment, les jeux sont prévus sur PS4, Nintendo Switch et PC, mais nous nous penchons également sur la Xbox One, les smartphones et le cloud gaming.