Nintendo annonce l'arrêt des réparations de la Wii, mais certains modèles font de la résistance

Sans doute soucieux de coller au plus de l'expression usée jusqu'à la corde, qui veut que le Japon se situe quelque part "entre tradition et modernité", l'Archipel s'attache tant bien que mal à préserver une partie de son patrimoine, et le jeu vidéo ne fait à ce titre pas exception.

Et au petit jeu de l'entretien sur le long terme, Nintendo se glisse bien souvent dans la peau du bon élève studieux : sortie en 1983, cette bonne vieille Famicom pouvait être réparée par le constructeur jusqu'en octobre 2007, soit près d'un quart de siècle après son lancement, un joli record qui n'est a priori pas prêt d'être dépassé.

Mais aujourd'hui, Nintendo annonce via son site officiel japonais l'arrêt relativement imminent des réparations de la Wii, la console aux 101 millions d'unités vendues, qui a contribué à démocratiser ce que l'on appelle aujourd'hui le motion gaming, et a fait les affaires du géant japonais.

La prise en charge de la console s'arrêtera donc officiellement le 31 mars prochain, soit pile-poil pour la fin de l'année fiscale en cours, non sans s'excuser du dérangement, comme le veut la bienséance nippone. L'annonce précise tout de même que les accessoires seront encore pris en charge par l'entreprise jusqu'à épuisement des pièces détachées, quelle classe.

En revanche, seul le modèle d'origine répondant au doux nom de code RVL-001 est explicitement mentionné par Nintendo, qui fait étonnamment l'impasse sur les rares et différentes déclinaisons de sa console que sont les RVL-101 (dépourvue de la rétrocompatibilité GameCube) et RVL-201 (plus communément appelée "Wii Mini").

La console de salon la plus vendue de l'histoire de Nintendo pourrait ainsi comme Papy faire de la résistance pour encore quelques temps, ce qui nous donnerait l'occasion de vous en reparler avant de définitivement refermer ce chapitre de l'histoire vidéoludique...

