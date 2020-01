Chine : Plague Inc. voit ses ventes s'envoler en pleine crise du Coronavirus

Alors qu'un virus des plus dangereux pour l'homme se trouve traité dans chaque bulletin d'informations depuis plusieurs jours, les habitants du pays dont il est parti s'en remettent à un jeu mobile pas vraiment de nature à leur changer les idées...

Le monde n'a pas fini de marcher sur la tête. Il est même carrément parti en headspin, à la manière d'un danseur de hip-hop aguerri. On se demande quand le tourbillon va s'arrêter, d'ailleurs.

Si vous suivez l'actualité, vous savez probablement qu'une forme de Coronavirus très agressive a mis la Chine en état d'alerte - Pékin parle de plus d'une quarantaine de morts à l'heure où sont écrites ces lignes - et commence à inquiéter les autorités sanitaires de nombreux pays ayant déclaré des cas sur leur territoire.

Eh bien dans l'Empire du Milieu, où certaines villes de plusieurs millions d'habitants situées dans la province de Hubei ont été mises en quarantaine, un phénomène intriguant a été observé... dans les charts de jeux mobiles.

Ce mercredi, il a été constaté que Plague Inc. était devenu le jeu iOS le plus vendu de Chine. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de stratégie dans lequel l'objectif est de faire fructifier une épidémie mortelle jusqu'à éradiquer la race humaine, et qui avait fait parler de lui en 2016, alors que l'on s'amusait des noms de maladies attribuées par une majorité d'usagers (Brexit devient le nom de maladie le plus donné sur Plague Inc.). Une manière comme une autre d'évacuer le stress, pourrait-on dire. Remarquez, il y a quelques jours, l'envie de ressortir mon Amiga et Nuclear War m'avait chatouillé.

Ndemic rappelle l'évidence

Le studio britannique nDemic Creations, a senti l'obligation d'intervenir pour rappeler sur son site ce qu'était cette expérience parue initialement en 2012, et adaptée plus tard sur PC et consoles.

L'apparition du Coronavirus en Chine est profondément inquiétante et nous avons reçu de nombreuses questions de la part des joueurs et de la presse.



Plague Inc. est disponible depuis huit ans et à chaque fois qu'une épidémie démarre nous voyons plus de joueurs qui se le procurent en vue d'en apprendre davantage sur la propagation des maladies et comprendre la complexité des pandémies.



Nous avons conçu ce jeu avec le souci d'être informatif et réaliste, sans chercher à capitaliser sur les problèmes réels de notre monde. Cela a été reconnu par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies ainsi que d'autres organisations médicales à travers le monde.



Cependant, gardez à l'esprit que Plague Inc. est un jeu, pas un modèle scientifique, et que le Coronavirus est un problème réel qui a un impact sur un grand nombre de personnes. Nous recommanderons toujours aux joueurs de s'informer directement auprès des autorités sanitaires

Nous, on pourrait vous conseiller aussi de regarder l'ultra-angoissant Contagion, de Steven Soderbergh et de demander une transfusion à Matt Damon. Et plus sérieusement, de ne pas chercher à manger de la chauve-souris.

