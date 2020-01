Nintendo Switch : Il modde Zelda Breath of the Wild pour y jouer... avec l'anneau de Ring Fit Adventure

Depuis sa sortie, Ring Fit Adventure, et surtout son accessoire, a inspiré un certain nombre de moddeurs. Et ce n'est de toute évidence pas terminé. Après Super Mario Kart 8 Deluxe, au tour de The Legend of Zelda : Breath of the Wild d'être rendu compatible avec l'anneau de sport. Pour finir les dernières aventures de Link de cette manière, il va clairement falloir mouiller la tunique.

Le YouTubeur "Super Louis 64" s'est dit qu'un bon moyen de faire du sport serait de transformer The Legend of Zelda : Breath of the Wild de manière à pouvoir y jouer en utilisant les fonctionnalités du Ring-Con. Et même si le résultat n'est pas parfait, il a globalement réussi.

Tout d'abord, il est nécessaire de courir pour activer les contrôles du jeu. Ce qui veut dire que toutes les touches, et donc toutes les interactions possibles avec le jeu sont désactivées dès que le joueur s'arrête de courir. Cela donne le ton. Autre idée "sympathique," il est nécessaire de faire un "squat" pour mettre le jeu en pause. Pour sauter, le joueur doit secouer le Ring-Con. De quoi avouer rapidement une bonne suée donc.

À noter également que ce mod permet de viser en utilisant le gyroscope de la Switch. Comme il faut de toute façon courir pour réaliser la moindre action, la combinaison course + gyroscope ne facilite vraiment pas la tâche du joueur. Malheureusement pour les curieux, le moddeur n'explique pas comment lui est venue une telle idée.