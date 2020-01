The Last of Us : Des images d'un film d'animation annulé se font la malle

Jeu de la décennie pour certains, simulateur de déplacement de planches, échelles et palettes pour d'autres, The Last of Us met tout le monde d'accord sur son ambiance, ses personnages et son écriture. Qui auraient dû sortir du cadre du jeu vidéo...

À la faveur du bon nez de Nerd4life, on a pu apprendre que l'agence Oddfellows de contenu a travaillé sur un film d'animation The Last of Us. Ce court-métrage qui aurait permis de suivre les aventures initiales de Joel et Ellie sous une autre forme, de manière à dresser un pont vers la suite attendue sur PS4 pour le 29 mai prochain, a été annulé.

Oddfellows expliquait tout sur son site, avec images à l'appui. Mais Sony a manifestement été prompt à dégainer un refus. Tout a disparu, ou presque. Les images révélant un style très particulier sont à consulter dans notre galerie ci-dessous. Parce que rien ne disparaît jamais d'Internet et qu'il y a toujours un cache pour nous laisser rêver, c'est comme ça.

Et après ça, on serait curieux de le voir se mouvoir. Et de comprendre ce qui a poussé Sony à abandonner un projet assez ravissant qui fleurait bon le récapitulatif pour YouTube ou la vidéo se lançant au début de The Last of Us Part II.

