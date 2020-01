Disco Elysium muscle sa difficulté avec un mode Hardcore

Disco Elysium, le jeu de rôles qui a pris tout le monde de court en 2019 pour s'imposer comme un des meilleurs représentants du genre toutes époques confondues s'offre de nouvelles fonctionnalités pour distinguer les fins limiers de la bleusaille.

Les aventures du policier se réveillant tellement bourré de la veille qu'il en a oublié l'intégralité de son passé vont prendre une autre tournure, si vous le souhaitez. En plus d'une compatibilité avec les écrans ultra wide qui font le bonheur des gens sans volonté comme votre serviteur, ZA/UM a annoncé la disponibilité via une mise à jour gratuite d'un mode Hardcore.

Mais en quoi consiste-t-il ? Les tentatives pour résoudre une action échoueront davantage et les conséquences s'avéreront plus douloureuses, vous trouverez moins d'argent tandis que les prix des médicaments, qui rendront plus addict, augmenteront, vos fringues auront plus d'importance sur vos "performances". Mais d'un autre côté, vous gagnerez en expérience plus rapidement.

Autrement dit, vous allez en baver et devoir TOUT peser, comme jamais dans le mode de difficulté normal. Challenge accepté ?

Disco Elysium est disponible sur PC et arrive sur PS4 et Xbox One cette année.