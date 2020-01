Bloober Team en plein teasing d'un nouveau jeu... Observer 2 ?

Les très prolifiques polonais, qui ont trouvé le temps en 2019 de sortir Layers of Fear 2 et Blair Witch, ont à nouveau quelque chose sur le feu. Mais avant de le révéler, ils préfèrent titiller.

À voir aussi : TEST d'Observer : Géniale fable cyberpunk signée Bloober Team (Layers of Fear)

Et quoi de mieux que de passer par les réseaux sociaux avec la vidéo que vous pouvez admirer ci-dessus, avec l'annonce d'un appel entrant ? Quoi de mieux que d'y adjoindre des hashtags qui parlent de Cyberpunk et d'horreur ? Quoi de mieux que de ne rien dire et laisser les foules s'échauffer ?

Rien. C'est ainsi que ce petit teasing ne peut qu'amener à une conclusion : Bloober Team est en train de nous préparer à l'annonce de la suite d'Observer. Chose que le décryptage du code binaire du teaser par un twitto semble confirmer :

"Daniel are you there?"



forgive my bad reading of the glitchy binary haha pic.twitter.com/xNEXmKwawY - James ⚡ (@Jameslyle96) January 23, 2020

Daniel, es-tu là ?

Daniel Lazarski est le nom de l'officier de la police de Cracovie que l'on incarnait dans le très malsain jeu d'aventure paru en 2017. Sa voix était celle de Rutger Hauer, acteur néerlandais légendaire, tristement disparu le 19 juillet 2019.

Si Observer 2 il y a, on imagine que ce personnage sera absent.