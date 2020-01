Knights and Bikes : Le jeu d'aventure de Double Fine arrive sur Switch dans quelques jours

À défaut d'enfin nous dévoiler la date de sortie tant attendue d'un certain Psychonauts 2, le studio du très barbu Tim Schaffer, Double Fine annonce aujourd'hui l'arrivée sur Switch de Knights and Bikes, disponible depuis l'été dernier sur PC et PlayStation 4.

Ce jeu d'aventure que l'on doit au studio britannique Foam Sword nous narre les aventures de Nessa et Demelza, deux gamins mordus de vélo, qui s'embarqueront dans une drôle de chasse au trésor sur leur petite île de Penfurzy.

Dessiné et peint avec amour à la main, Knights and Bikes ne manquera pas de rappeler aux plus avertis d'entre vous le délicieux Tearaway, et pour cause, puisque l'on retrouve quelques uns de ses géniteurs aux manettes.

Prévu pour être jouable en coop' locale, Knights and Bikes sera disponible dès le 6 février prochain sur l'eShop de la Switch, sachant que les têtes brûlées qui pré-commanderont le jeu profiteront d'un prix réduit : 19,79€ au lieu des 21,99€ réglementaires.