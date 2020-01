Dishonored bientôt adapté en jeu de rôles

Si la tendance d'adapter des jeux de rôles sur table à des environnements vidéoludiques est prédominante (de Donjons & Dragons à Cyberpunk en passant Vampire : La Mascarade), l'inverse arrive aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut concerner toutes sortes d'univers.

En l'occurrence, on parle d'une série de jeux made in France qui, en plus d'avoir toujours excellé, dispose d'un background des plus soignés. Dishonored et son atmosphère Steampunk vont en effet connaître les joies d'une adaptation en jeu de rôles..

Prévu pour sortir durant l'été 2020, le livre des règles de Dishonored : Roleplaying Game, qui fera environ 300 pages, sera proposé par Modiphius Entertainment, responsable de Star Trek Adventures - avec des accessoires uniques en option, bien entendu. L'ouvrage comprendra une introduction à l'Empire des Îles, un descriptif des pouvoirs du Void et une mini-campagne en quatre actes pour divertir les joueurs clés en mains.

Conçu par Nathan Dowdell, en collaboration avec le directeur créatif de la licence Harvey Smith, il emploiera le système 2d20 où attribut et compétence entrent en jeu pour résoudre le déroulement d'une action. Les personnages que l'on pourra incarner seront des assassins, des criminels, des explorateurs ou encore des défenseurs de la couronne.

D'autres informations devraient parvenir prochainement.