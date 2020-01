Le géant chinois Tencent souhaite acquérir Funcom (Conan Exiles)

Le géant chinois Tencent rachète a tour de bras depuis quelques années. Et la prochaine cible pourrait bien être Funcom, la société norvégienne derrière la majorité des jeux Conan dont Conan Exiles.

À voir aussi : Conan Exiles fait place aux montures via un DLC

Actuellement Funcom est une société déjà partiellement détenue par Tencent, qui possède actuellement environ 29% des actions de la société. Mais selon une récente déclaration du géant chinois, l'éditeur veut aller encore plus loin.

Le PDG de Funcom, Rui Casais, est d'ailleurs enthousiaste à cette idée :

Nous avons eu une excellente relation avec Tencent en tant que notre plus grand actionnaire jusqu'à présent et nous sommes ravis de cette opportunité. Nous continuerons à développer de grands jeux auxquels les gens du monde entier joueront, et nous pensons que le soutien de Tencent fera passer Funcom au niveau supérieur.





De son coté Tencent est aussi (évidemment) très enthousiaste à cette idée. Steven Ma, vice-président directeur explique :

Nous sommes ravis d'approfondir notre relation avec Funcom et nous sommes impatients de collaborer avec Funcom pour offrir des expériences de jeu plus excitantes et plus agréables aux fans du monde entier.

Wait and see mais ça semble bien parti.