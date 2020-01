Elon Musk veut The Witcher dans les Tesla, la réponse hilarante de CD Projekt RED

Le PDG de Tesla veut que ses voitures soient plus que de simples moyens de transport. Voilà un moment que les heureux acquéreurs de ses bolides haut de gamme peuvent profiter de jeux vidéo au sein de l'habitacle.

Et Elon Musk en veut toujours plus. Depuis qu'il a vu la série Netflix The Witcher, l'entrepreneur sud-africain semble obsédé par son univers. Le voilà désormais désireux d'intégrer les jeux de CD Projekt RED dans ses Tesla. Mais avant de passer à l'action, il a préféré sonder ses followers sur Twitter. Serait-ce pertinent ? Il sont plus de 85% à considérer que oui.

Et dans le flot de réponses, qui ont appris que Kerbal Space Program est aussi à l'étude, comme Minecraft, on trouve le compte officiel des productions vidéoludiques The Witcher, qui a senti le besoin d'en placer une bonne :

What could possibly go wrong? pic.twitter.com/BlUW2btNM1 - The Witcher (@witchergame) January 22, 2020

Qu'est-ce qui pourrait aller de travers ?

Une Tesla qui devient aussi imprévisible qu'Ablette dans The Witcher III et va s'installer sur le toit d'une chaumière ? C'est ce qu'on appelle une bonne blague. Espérons juste que l'option ne sera pas intégrée au GPS.